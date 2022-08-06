طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية.. وأمطار رعدية على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
ونوه إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية.
ولفت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
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Source akhbaar24
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