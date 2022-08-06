حرصاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.. “السديس” يوجه برفع جاهزية التعامل مع الأمطار

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، إدارات رئاسة “شؤون الحرمين” برفع جاهزية الاستعدادات بمنظومة الخدمات في ظل استمرار هطول الأمطار؛ حرصاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في إطار متابعة “السديس” للحالة المطرية على المسجد الحرام خلال الفترة الحالية، في ضوء ما تتعرض له العاصمة المقدسة من هطول أمطار.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) بهطول أمطار رعدية، وكذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة 8 مساءً.



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Source akhbaar24

