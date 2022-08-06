شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الرياض.. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق ومحبي الكرة العربية وعلى وجه الخصوص مشجعي المملكة العربية السعودية موعد انطلاقه منافسات دوري المحترفين السعودي للنسخة الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية موعد انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي المقرر أن ينطلق في آواخر شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ مسابقة دوري المحترفين السعودي في النسخة الجديدة يوم 25 أغسطس الجاري، على أن ينتهي الدور الأول في الرابع من شهر فبراير 2023 القادم.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

تقابل الفريقين في 100 مواجهة من قبل، وفاز الهلال في 39 مباراة، بينما حقق النصر انتصار في 31 مواجهة، وحسم التعادل أحداث اللقاء بين الطرفين قي 30 مباراة.

تعرف على أهداف مواجهات الهلال والنصر

سجل الهلال 195 هدفًا في شباك الفريق العالمي، فيما أحرز النصر 118 هدفًا في الزعيم.

نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الهلال والنصر

انتهت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الطرفين بفوز الهلال على النصر برباعية نظيفة في دوري المحترفين السعودي للنسخة الماضية 2021/2022.

وجاءت الأهداف عن طريق بيريرا وسجل سالم الدوسري الهدفين، بينا جاء الأخير عن طريق إيجالو.

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي " الدور الأول"

«الجولة الأولى»

-الهلال ضد الفيحاء.

«الجولة الثانية»

-الهلال ضد الفتح.

«الجولة الثالثة»

-الهلال ضد الوحدة.

«الجولة الرابعة»

-الهلال ضد التعاون.

«الجولة الخامسة»

- الهلال ضد الاتفاق.

«الجولة السادسة»

- الهلال ضد الشباب.

«الجولة السابعة»

-الهلال ضد الطائي.

«الجولة الثامنة»

- الهلال ضد الباطن.

«الجولة التاسعة»

-الهلال ضد النصر.

«الجولة العاشرة»

-الهلال ضد ضمك.

«الجولة الحادية عشر»

-الهلال ضد الاتحاد.

«الجولة الثانية عشر»

-الهلال ضد العدالة.

«الجولة الثالثة عشر»

-الهلال ضد أبها.

«الجولة الرابعة عشر»

-الهلال ضد الرائد.

«الجولة الخامسة عشر»

-الهلال ضد الخليج.

كيف أنهى الهلال الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي 2021/2022؟

حصد نادي الهلال لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة مع اتحاد جدة.

كيف أنهى النصر الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي 2021/2022؟

أنهى النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الماضي 2021/2022 في المركز الثالث برصيد 61 نقطة فقط لا غير.