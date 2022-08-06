شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو السعودية.. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي للنسخة الجديدة 2022/2023، المقرر أن تنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت رابطة دوري المحترفين مساء الخميس جدول الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان، والذي يبدأ يوم 25 أغسطس 2022 على أن ينتهي في 4 من شهر فبراير 2023 القادم.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

أُقيم الكلاسيكو 149 مرة بين الفريقين في كافة المسابقات، حيث سبق وأن التقيا في 149 مباراة، وسيطرت الغلبة لنادي الهلال 64 مرة ولنادي الاتحاد 51 مرة، بينما حسمت نتيجة التعادل على 35 مباراة.

ترجح الكفة للهلال في تاريخ المواجهات أمام الاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2009/2008 بعد أن لعبا الفريقين 27 مباراة.

الزعيم حسم الفوز في 12 مرة مقابل فوز الاتحاد 6 مرات، ووقع التعادل 9 مرات.

استقبلت شباك الاتحاد من الهلال 45 هدفًا بينما أمطر العميد شباك بطل آسيا بـ 30 هدفًا فقط لا غير.

هدافو كلاسيكو السعودية بين الهلال النصر في الدوري السعودي

يتربع لاعبو الهلال على قمة ترتيب هدافي الكلاسيكو في دوري المحترفين، حيث:-

- سبق لـ لاعب الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو تسجيل بـ 8 أهداف.

- يليه مواطنه نيفيز بـ 7 أهداف.

-ثم نواف العابد بـ 6 أهداف وناصر الشمراني بـ 5 أهداف.

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري المحترفين السعودي للنسخة الجديدة 2022/2023

من المقرر يقع الهلال في مواجهة قوية أمام النصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي 2022/2023.

وجاء ذلك كما كشفت لجنة رابطة الدوري السعودي مساء الخميس، بعد إعلان جدول مباريات البطولة السعودية في نسختها الجديدة 2022/2023.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي " الدور الأول"

«الجولة الأولى»

الهلال ضد الفيحاء.

«الجولة الثانية»

الهلال ضد الفتح.

«الجولة الثالثة»

الهلال ضد الوحدة.

«الجولة الرابعة»

الهلال ضد التعاون.

«الجولة الخامسة»

الهلال ضد الاتفاق.

«الجولة السادسة»

الهلال ضد الشباب.

«الجولة السابعة»

الهلال ضد الطائي.

«الجولة الثامنة»

الهلال ضد الباطن.

«الجولة التاسعة»

الهلال ضد النصر.

«الجولة العاشرة»

الهلال ضد ضمك.

«الجولة الحادية عشر»

الهلال ضد الاتحاد.

«الجولة الثانية عشر»

الهلال ضد العدالة.

«الجولة الثالثة عشر»

الهلال ضد أبها.

«الجولة الرابعة عشر»

الهلال ضد الرائد.

«الجولة الخامسة عشر»

الهلال ضد الخليج.

كيف أنهى الهلال الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي 2022/2023؟

حصد نادي الهلال لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة مع اتحاد جدة.