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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع الأغذية في المملكة “حلال”، كما أنها حريصة على متابعة المنتجات الغذائية والتأكد من المواصفات القياسية المُعتمدة.
وبيّنت الهيئة، أنه يمكن الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي عبر منصة “تيقظ” في حال وقوع أي حالات من هذا النوع.
وجاء توضيح الهيئة في ردها على استفسار حول مدى إلزام شركات الأغذية بوضع علامة “حلال” على المنتجات الخاصة بها.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء”: جميع الأغذية بالمملكة “حلال”.. وهذه هي جهة استقبال بلاغات التسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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