تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات مسيرة حلقت فوق جزر نائية

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قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت إنها أطلقت قنابل مضيئة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لإبعاد سبع طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية.

وقالت الوزارة إنه تم وضع القوات في حالة تأهب قصوى في المنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسي بعد أن بدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق الأسبوع الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.



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Source akhbaar24

