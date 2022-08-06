إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (السبت)، إعادة فتح طريق الهدا، الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت قوات أمن الطرق، أن إعادة فتح الطريق جاءت بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية وإزالة الصخور المتساقطة بسبب الأمطار.

ويعد طريق السيل الكبير، هو البديل لأصحاب المركبات من أجل التنقل بين العاصمة المقدسة والطائف.



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Source akhbaar24

