“سعود الطبية” توضح أهمية معدن الفوسفور للجسم وكيفية الحصول عليه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن الفوسفور للجسم، والمصادر الطبيعية للحصول عليه وأضرار تناوله بشكل زائد.

وبيّنت المدينة، أن الفوسفور يُساعد في بناء عظام وأسنان قوية، لافتةً إلى أن مصادره الطبيعية تتمثل في منتجات الألبان، والأسماك، والشوفان، واللحوم الحمراء، والأرز البني.

وحذرت من أن تناول جرعات عالية من الفوسفور يؤدي إلى حدوث إسهال أو آلام في المعدة، بالإضافة إلى تقليل كمية الكالسيوم في الجسم، مما يعني أن العظام أكثر عرضة للكسر.





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Source akhbaar24

