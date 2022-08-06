شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره النصر، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

موعد مباراة ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره النصر، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والهلال، بين يومي الخامس والعشرين، والسادس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

ملعب مباراة ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتلعب مباراة ديربي الرياض التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والنصر، على أرضية ملعب مرسول بارك، بجامعة الملك سعود.

مركز الهلال والنصر في الموسم الماضي من الدوري السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 67 نقطة، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة استمرت حتى الجولة الأخيرة.

في المقابل استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن ينهي الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.