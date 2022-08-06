“المياه الوطنية”: يتم فصل الخدمة حال تجاوز فترة السماح المحدودة لعدم السداد

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أكدت شركة المياه الوطنية، فصل الخدمة عن المستهلك عند تجاوز فترة السماح المحدودة لعدم السداد بعد صدور الفاتورة.

وبيّنت الشركة، أنه يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد مؤقتاً من خلال الفرع الإلكتروني في أي وقت.

وجاء تأكيد الشركة رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية وضع حد ائتماني لكل مشترك، حتى لا تتراكم المبالغ ويصعب سدادها.



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Source akhbaar24

