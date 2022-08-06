ضمن 230 جولة ميدانية.. إغلاق منشأتين مخالفتين في مكة

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نفذت إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 230 جولة ميدانية خلال أسبوع على المنشآت الصحية والتجارية والتأكد من امتثالها للأنظمة. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق منشأتين مُخالفتين، وضبط وإتلاف مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وأعلنت أمانة مكة المكرمة، تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة.

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