إخماد حريق بإحدى ورش حي بدر في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض مساء اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في ورشة بحي بدر.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة بحي بدر.

وأضافت المديرية، أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

كانت فرق الدفاع المدني، قد باشرت في العاصمة الرياض، قبل أسبوعين إخماد حريق اندلع في مستودع للفحم.

وأوضحت المديرية أن مدني الرياض أخمد حريقًا في مستودع فحم بحي العزيزية، ولا إصابات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفع المدني في السيطرة على الحريق.