“الخليج” يختتم تحضيراته لودية “الأهلي”

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اختتم فريق الخليج مساء يوم أمس (الجمعة) تحضيراته للمباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الأهلي اليوم (السبت) بمعسكرهما في دولة تركيا.

وبدأ الفريق مرانه بعمليات الإحماء وتدريبات اللياقية قبل أن يُطبق اللاعبون بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يرغب المدرب في تنفيذيها بودية الأهلي.

وفاز فريق الخليج، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعته مساء (الأربعاء) الماضي وديًا بنظيره البطائح الإماراتي.



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Source akhbaar24

