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كشف رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل المباراة القوية لفريقه ألميريا أمام نظيره الهلال. وأوضح مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر، كيفية الوصول لملعب المباراة وبعض التفاصيل الخاصة بالنقل التلفزيوني. ويلتقي ألميريا والهلال يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، على ملعب بيرنلي بمدينة باريتون البريطانية. وسيتم نقل مباراة الهلال ضد ألميريا عبر 4 قنوات عربية هي؛ روتانا (سينما – كلاسيك – خليجية) بالإضافة إلى قناة الـLBC. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عبر هذا الفيديو عن تفاصيل مواجهة الهلال وألميريا وكيفية الوصول للملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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