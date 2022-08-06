“أمير جازان” بالنيابة يوجه مسؤولي المنطقة ومحافظاتها بمتابعة تداعيات الحالة المطرية

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وقف أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، على تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلبات وظواهر جوية.
وتابع أمير جازان بالنيابة، آخر تطورات هطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.
ووجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها.
وشدد على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
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Source akhbaar24
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