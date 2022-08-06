شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الفوز على الجونة والاقتراب من الدوري ومهاجم النصر يقترب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 5 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تحقيق الفوز ضد الجونة بالدوري العام.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يواصل انتصاراته بالدوري ويحلق بالصدارة



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، انتصاراته في الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الزمالك في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نادي الجونة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز عزز الفارس الأبيض موقفه ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر الفريق الدوري برصيد 69 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الجونة عند النقطة 27 محتلًا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

أخبار الزمالك اليوم.. النادي يعاقب مهاجم الفريق بعد مواجهة الجونة



قرر رئيس نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ووقع رئيس القلعة البيضاء، غرامة على إمام عاشور قدرها 50 ألف جنيه، وحرمانه من مكافأة الفوز، بعد طرده خلال اللقاء، رغم تحذير رئيس النادي اللاعب كثيرًا بعدم المبالغة في الاحتفال أو الاعتراض على أي قرارات داخل المباراة من قبل الجهاز الفني.



أخبار الزمالك اليوم.. مهاجم النصر السعودي على أعتاب الفارس الأبيض



كشفت تقارير صحفية سعودية، إلى اقتراب نادي الزمالك من الحصول على خدمات الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لا تمانع رحيل اللاعب إلى القلعة البيضاء حيث يتفاوض النادي مع المهاجم لاقناعه بقبول العرض.