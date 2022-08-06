شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ مركز إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل نجم الفريق مع الزعيم خلال الفترة القادمة.

فييتو يستمر في صفوف الهلال

حسب المعلومات الواردة من صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الزعيم قررت عدم الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والعمل على قيد اللاعب في قائمة الفريق الرسمية للموسم الجديد 2022/2023.

أرقام فييتو في الموسم الماضي 2021/2022

وكان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق يُزين صفوف الشباب السعودي في الموسم الماضي "مُعارًا"، ولم يشارك إلا في 8 مباريات فقط لا غير ناجحًا في تسجيل هدف وحيد ببطولة دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية

تقام المباراة التي تجمع بين الهلال وألميريا يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ألميريا الودية

من المتوقع أن يدخل بطل آسيا 2020/2021 بالتشكيل التالي أمام ألميريا:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: ميشيل ديلجادو، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنز.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا الودية

كشف تركي آل الشيخ من قبل عبر حسابه الرسمي بـ منصة " تويتر" عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة التي تجمع بين بطل السعودية والنادي الإسباني.

وتنقل أولى مباريات الهلال الودية على فضائيات روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، وأخيرًا lbc اللبنانية.

تعرف على ملعب مباراة الهلال وألميريا الودية القادمة

يحتضن ملعب بيرللي في مدينة برايتون بدولة بريطانيا، المباراة القادم لزعيم آسيا أمام ألميريا " الصاعد حديثًا إلى صفوف الدوري الإسباني الممتاز".

كيف أنهى الهلال الموسم الماضي 2021/2022؟

حسم الهلال لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسيناريو غير متوقع على حساب الاتحاد، بعد أن جاء على قمة ترتيب الجدول السعودي برصيد 67 نقطة.

تعرف على موعد انطلاقة الدوري السعودي في الموسم الجديد 2022/2023

أعلنت رابطة الدوري السعودي من قبل عن موعد انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي للنسخة الجديدة، حيث تبدأ منافسات الموسم الجديد 2022/2023 في يوم 25 أغسطس 2022.