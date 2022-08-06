شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. الاتحاد يعوض غياب حمد الله من صفوف البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية عن مفاجآة مدوية، بعدما أشارت إلى اقتراب نادي الاتحاد السعودي من تعويض غياب عبد الرازق حمد الله بصفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري "صيف 2022".

الاتحاد يضم نجم ليدز يونايتد

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة "اليوم"، فإن العميد قد حسم بشكل رسمي تعاقده مع البرتغالي هيلدر كوستا من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مع خيار الشراء.

وتعاقد النادي السعودي مع الجناح البرتغالي بفرمان من نونو سانتو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

أبرز المعلومات عن هيلدر كوستا الصفقة المرتقبة للاتحاد

وبدأ صاحب الـ 28 عامًا مسيرته في نادي بنفيكا، وانضم الدولي البرتغالي إلى صفوف وولفرهامبتون تحت قيادة نونو سانتو، وبعدها لنادي ليدز يونايتد، وتمت يتم إعارته الموسم الماضي لنادي فالنسيا الإسباني.

وخاض اللاعب 318 مباراة مع جميع الفرق التي انضم إليها، حيث نجح البرتغالي في تسجيل 49 هدفًا، بينما صنع 57 هدف لزملائه.

لجنة الاحتراف السعودية تقرر إيقاف حمد الله "4" أشهر

كشفت لجنة الاحتراف السعودية عن قرارات صارمة بعد قضية النصر ضد حمد الله والإتحاد، وذلك بسبب تسريبات صوتية للدولي المغربي مع الاتحاد لتحريضه من أجل الرحيل عن العالمي.

وودع صاحب الـ 31 عامًا صفوف النصر في شهر ديسمبر الماضي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بسبب الأزمة التي نشبت بينهم.

وانضم المهاجم المغربي مع الاتحاد في شهر 12 الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملابين ريال، حيث ينتهي تعاقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم.

أرقام حمد الله مع الإتحاد 2021/2022

منذ أن انضم حمد الله إلى الاتحاد شارك اللاعب بقميص العميد في 12 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في هز شباك الخصم بـ 13 هدف بالإضافة إلى المساهمة في هدف آخر.

تعرف على جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

العدالة × الاتحاد

الاتحاد × الإتفاق

الرائد × الاتحاد

الاتحاد × الخليج

النصر × الاتحاد

الاتحاد × الفتح

ضمك × الاتحاد

الاتحاد ×الوحدة

الشباب × الاتحاد

الاتحاد × التعاون

أبها × الاتحاد

الاتحاد × الهلال

الباطن × الاتحاد

الاتحاد × الفيحاء

الطائي × الاتحاد