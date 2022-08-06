هل استحقاق “الضمان المطور” يتأثر بعدد العمالة المنزلية لدى الأسرة؟.. “الموارد البشرية”توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور يتأثر بوجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويُستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل مُتاح أمام جميع الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المُحددة من قبلها سابقاً، مشيرةً إلى أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي.

وجاء تأكيد الوزارة في ردها على استفسار بشأن مدى تأثر الاستحقاق الخاص بالضمان بوجود عمالة منزلية لدى الأسرة من عدمه.