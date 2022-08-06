بعد التجديد من أبشر.. خطوات استلام الجواز السعودي عبر “سبل”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشفت الجوازات السعودية، اليوم، عن خطوات استلام الجواز السعودي عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة أبشر.
وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد السعودي “سبل” مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.
ولفتت إلى أنه عنج تجديد الجواز للتابعين فيم التأكد من إضافة جميع التابعين لك في العنوان الوطني ليتم إيصاله عبر البريد السعودي “سبل”.
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