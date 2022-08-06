آرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك كريستال بالاس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استهل نادي آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/ 2023 بفوز مهم على حساب نادي كريستال بالاس بثنائية دون رد في الجولة الأولى.

وبدأ الجانرز المباراة ضاغطًا بكل قوة ليُسجل الهدف الأول عبر البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة العشرين.

وحاول نادي كريستال بالاس العودة في المباراة، وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق الجانرز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل نادي كريستال بالاس ضغطه لإحراز الهدف الأول، مع وجود محاولات هجومية لفريق آرسنال لتسجيل الهدف الثاني، ليتمكن اللاعب مارك جويهي لاعب كريستال بالاس من إحراز الهدف الثاني للجانرز ولكن بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ85.

حقق الجانرز فوزًا بثنائية دون رد، ساعيًا للمنافسة بقوة على اللقب للفوز به، بعد غياب طال 18 عامًا.