بايرن ميونخ يفتتح الدوري الألماني بسداسية في شباك فرانكفورت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
افتتح نادي بايرن ميونخ الدوري الألماني لموسم 2022/ 2023 بفوز عريض على نادي آينتراخت فرانكفورت بسداسية مقابل هدف في الجولة الأولى.
وبدأ البايرن ضغطه سريعًا محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب جوشوا كيميتش بالدقيقة الخامسة ثم أضاف الفرنسي بينجامين بافارد الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة الـ11.ملخص مباراة بايرن ميونخ و فرانكفورت:
وواصل البايرن ضغطه، ليضيف ساديو ماني الهدف الثالث لفريق البايرن بالدقيقة الـ29.
وسجل البايرن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الـ35 والـ43 عبر كل من جمال موسيالا وسيرجي جنابري.
وانتهى الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ بخماسية دون رد.
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وفي الشوط الثاني، تمكن راندال كولو من تقليص الفارق لفريق فرانكفورت في الدقيقة الـ64، ثم أضاف موسيالا الهدف السادس للبايرن بالدقيقة الـ84.
وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 3 نقاط من أول جولة.
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