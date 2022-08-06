تزامنا مع تنبيهات الأمطار.. الدفاع المدني يحذر: غرامة 10 آلاف لعبور الأودية والشعاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

جدد الدفاع المدني تحذيراته من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر، جاء ذلك بالتزامن مع تنبيهات الأمطار.

وقال إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، يعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

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وأضاف أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.