اخبار الخليج – 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 638 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ٥ أغسطس 2022 ، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2832 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 10188954 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 404 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3780 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 638 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 656683. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 17 حالة.. و 3 تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1511 حالة وفاة.
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