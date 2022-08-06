الحد يواصل تدعيم صفوفه بالفلسطيني زيدان

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت إدارة نادي الحد صفقاتها وتعاقداتها من خلال الإعلان عن ضم اللاعب الفلسطيني فادي زيدان.
وانضم الدولي في صفوف منتخب بلاده «فدائيي» فلسطين لجملة من التعاقدات التي أبرمتها إدارة نادي الحد هذا الموسم بهدف تدعيم وتعزيز خطوط الفريق وبعد موسم لم يقدم خلاله الفريق أي مستوى فني يذكر وشهد تراجع مخيف في مستواه ونتائجه لدرجة خوضه ملحق الصعود والهبوط في نهايته.
وكانت آخر خطوات وتعاقدات نادي الحد المحلية التعاقد مع اللاعب أحمد القصير قادمًا من نادي الخالدية فيما جدّدت الإدارة ارتباطها مع اللاعب محمد علي الطيب لموسم جديد.
وبتعـــاقد الحد مع المهاجم الفلسطيني زيدان فإن ملف المحترفين بالفريق اقترب من نهايته بتواجد الغيني أبوبكر يعقوبا والسوري محمد فارس والنيجيري عزيز شاهد.
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