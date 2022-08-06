سيدات عالي يتوجاً بلقب بطولة غرب آسيا للأندية لكرة الطاولة

محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق عالي للسيدات لكرة الطاولة بطلاً لبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريقالأرثوذكسي الأردني في المباراة النهائية للبطولة، لتحصد سيدات عالي المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية، ويحافظاً على الانجاز الذي حققنه في النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في البحرين واستضافها نادي سار.
ويسحب الانجاز الكبير الذي حققته سيدات عالي في تاريخ الفريق والنادي، خصوصاً بعد المشوار الأكثر من رائع الذي قدمنه في البطولة، في ظل تواجد ركائز المنتخب الوطني للسيدات في صفوف الفريق، وهو ما رجح كفتهم في ظل الامكانيات الرفيع التي يتمتعن بها.
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