«BRAVE» تُعلن عن توقيع اتفاقية حقوق بث مباشر مع «FIGHTING.DE»

محمد بن مسعود - الدمام - تم الاعتراف بمنظمة BRAVE CF، التي تأسست تحت رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، باعتبارها منظمة MMA الأسرع نموًا في العالم من خلال 60 حدثًا تم تنظيمه في 27 دولة.

وللاحتفال بهذه المناسبة؛ أعلن الترويج عن شراكة مع FIGHTING.DE ستقوم من خلالها الأخيرة ببثّ جميع أحداث BRAVE CF في ألمانيا والنمسا وسويسرا عبر القناة المتخصصة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بثّ الرياضات القتالية ذات المستوى العالمي إلى المشجعين الألمان والسويسريين والنمساويين، مع الوضع في عين الاعتبار أيضًا المساعدة في صناعة نجوم بارزين في أوروبا ويتم تقديمهم للمشهد العالمي في وقت لاحق.

تتمثل رؤية BRAVE CF في تغيير مشهد فنون القتال المختلطة من نشاط تجاري للأحداث إلى نشاط تجاري رياضي وتزويد مقاتلي الفنون القتالية المختلطة بفرصة عرض مواهبهم على منصة عالمية. كانت أوروبا نقطة محورية في استراتيجية المنظمة، حيث استضافت 10 دول بالفعل بطولات BRAVE CF. وستنضم ألمانيا، يوم غد السبت، إلى الدول التي احتضنت بطولات BRAVE CF حيث ستحتضن البلاد النسخة الـ61 من بطولة BRAVE CF، والتي سيتم تنظيمها بالتعاون مع NFC.

وتعتبر FIGHTING.DE هي المنصة الرائدة لفنون الدفاع عن النفس في ألمانيا وكذلك في الدول المتحدثة باللغة الألمانية. تبث منصة FIGHTING.de حصريًا الدوريات العالمية الكبرى في ألمانيا والنمسا وسويسرا. وهذه المنصة هي موطن رياضة فنون القتال المختلطة الألمانية، حيث تقدم المنصة أفضل سلسلة أحداث متنوعة.

كما وتقدّم المنصة تجربة خاصة مع توفير صوت للمقاتلين وتحليلات دقيقة وموسعة عنهم فضلاً عن مقابلات حصرية مع النجوم الألمان والعالميين. وتبث المنصة أكثر من 150 مناسبة على الهواء مباشرة في العـــام، بالإضافة إلى تنظيمها إلى البودكاست المشهور «Schlagwort»، مما يجعل من هذه المنــصة العلامــة الأكثر شهرةً في فنون القتال الألمانية.