شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ما ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجونة والتي أقيمت اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى.

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 69 في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة رقم 26 في المركز الـ15 وجاء ترتيب الدوري المصري بالكامل على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 69 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 56 نقطة.

4- طلائع الجيش- المركز الرابع - 45 نقطة.

5- فيوتشر- المركز الخامس - 45 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس –41نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 36 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوبرا- المركز العاشر - 34 نقطة.

11- الاتحاد السكندري - المركز الحادي عشر - 33نقطة.

12- المصري- المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.