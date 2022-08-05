شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. تصعيد الناشئين ونجم الفريق يعود من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة، 5/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد الناشئين للتدريبات الجماعية.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. نجم الفريق يعود للتدريبات الجماعية



شارك صلاح محسن، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء ‏الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت مشاركة محسن في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي ‏تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.



أخبار الأهلي اليوم.. مشاركة 7 لاعبين جُدد في تدريبات الفريق

شهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على ملعب الأهلي ‏والسلام، بالدوري العام.

أخبار الأهلي اليوم.. حكم مواجهة الفريق ضد فاركو يكشف سبب إلغاء هدف الأحمر



أكد الحكم الدولى محمود عاشور أنه ينتظر إعلان اتحاد الكرة تفاصيل تطبيق تقنية التسلل فى غرفة الفار لتوضيح شرعية هدف النادي الأهلي فى فاركو من عدمه فى المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وكتب محمد عاشور حكم الفار فى مباراة الأهلى وفاركو عبر حسابه الرسمى على فيس بوك "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ.. فى انتظار نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تم فى تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمى وبتقرير كتابى للاتحاد إذا كنت أخطأت فى تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهامنا بالباطل وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقه والعدل".