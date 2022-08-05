قد تكون «وظيفة الأحلام».. شركة كندية تبحث عن متذوّق للحلوى من المنزل براتب 78 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الكندية‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أشبه‭ ‬بوظيفة‭ ‬الأحلام‭ ‬لمحبي‭ ‬الحلوى‭.. ‬تذوّقها‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭! ‬

وكانت‭ ‬‮«‬Candy Funhouse‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬للحلويات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬نشرت‭ ‬إعلان‭ ‬وظيفة‭ ‬تبحث‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬رئيسي‭ ‬لتذوق‭ ‬الحلوى،‭ ‬بمرتب‭ ‬78‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬سنويًا‭ (‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭)‬،‭ ‬مشترطة‭ ‬أداء‭ ‬الوظيفة‭ ‬من‭ ‬المنزل‭.‬

أما‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬فتشمل‭ ‬ترؤس‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالحلوى،‭ ‬وبالطبع،‭ ‬تذوّق‭ ‬الحلوى‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬جمال‭ ‬حجازي،‭ ‬أنّ‭ ‬آلاف‭ ‬المرشحين‭ ‬تقدموا‭ ‬بالفعل‭ ‬لشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الشركة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬لينكد‭ ‬إن‮»‬‭ ‬في‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬حجازي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بعدد‭ ‬طلبات‭ ‬التقدم‭ ‬للمنصب‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المفصّلة‭ ‬لعائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬تعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬مهام‭ ‬تذوق‭ ‬الحلوى‭ ‬والراتب‭.‬

لكن‭ ‬حجازي‭ ‬يرى‭ ‬أنّ‭ ‬جاذبية‭ ‬العرض‭ ‬تكمن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تخيّل‭ ‬أفضل‭ ‬ذكرياتك‭ ‬مع‭ ‬الحلوى،‭ ‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬ستختبره‭ ‬يوميًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

يترأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬Candy Funhouse‮»‬،‭ ‬ومقرّها‭ ‬خارج‭ ‬تورونتو،‭ ‬أربعة‭ ‬أشقاء‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬العشرين‭ ‬والثلاثين‭ ‬عامًا،‭ ‬نشأوا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لوالدين‭ ‬يملكان‭ ‬متاجر‭ ‬لبيع‭ ‬الكعك‭ ‬المحلّى‭ ‬المقلي‭ ‬ومطعمًا‭ ‬محليًا‭.‬

وتأمل‭ ‬العائلة‭ ‬تمييز‭ ‬شركتها‭ ‬عن‭ ‬المنافسين‭ ‬الآخرين‭ ‬الناجحين‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مارس‮»‬‭ ‬و»هيرشي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مزيج‭ ‬‮«‬غريب‮»‬‭ ‬من‭ ‬المنتجات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للطلبات،‭ ‬ونعزّز‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ولفت‭ ‬حجازي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجائحة‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬أرقام‭ ‬المبيعات‭ ‬لحد‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬محققة‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬الشركة‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬منصب‭ ‬مسؤول‭ ‬تذوق‭ ‬الحلوى‭ ‬مفتوح‭ ‬للراغبين‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يحتمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الوالدين‭.‬

وأوضح‭ ‬حجازي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لديها‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬و3‭ ‬ملايين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬كارداشيان‭ ‬الشهيرة‭.‬

وحاليًا،‭ ‬تستعد‭ ‬الشركة‭ ‬لمناسبة‭ ‬‮«‬الهالوين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬حقّقت‭ ‬فيها‭ ‬أعلى‭ ‬أرقام‭ ‬مبيعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقال‭ ‬حجازي‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬مخزوننا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ذكرت‭ ‬شركة‭ ‬الحلوى‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬هيرشيز‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬ستواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬بتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتّصل‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬الهالوين‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬حجازي‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقارير‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تزعم‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحلوى‭ ‬سيُطلب‭ ‬منه‭ ‬تناول‭ ‬3،500‭ ‬قطعة‭ ‬حلوى‭ ‬شهريًا‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬تناوله‭ ‬117‭ ‬قطعة‭ ‬يوميًا‭.. ‬وهذا‭ ‬رقم‭ ‬كبير‭.‬