القصة الكاملة لـ مصرع سعودي وابنه في النمسا (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تصدر هاشتاق #وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا، خلال الساعات الماضية، موقع تويتر بعد إعلان السفارة في النمسا، تعرض أسرة سعودية لحادث سير أليم.

وكشفت السفارة أن الحادث أسفر عن إصابة 5 من أسرة واحدة، وتوفي رب الأسرة وطفله، بينما أصيب 3 أشخاص جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتبين أن الأب اسمه عبدالإلة عبدالله علي الحسنية، ويبلغ من العمر 35 عاما، توفي مع ابنه عبدالعزيز 4 أعوام، بعد أن علقت سيارتهم على سكة القطار.

ونعى عدد من المغردين الشاب الموفي وكتب أحدهم: ” #وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا.. رحمك الله رحمة واسعه وغفر الله لك واسكنك فسيح جناته عرفته ذو خلق رفيع وابتسامه دائمه أسال الله العلي العظيم أن يغفر له وان يجمعنا به في دار كرامته”.

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وكتبت بنت الحجاز:” رحمهم الله… الله يتغمدهم بواسع رحمته ويربط على قلوب ذويهم ويصبرهم ويعظم أجرهم.. لفتة إنسانيه من السفاره جزى الله العاملين فيها خير الجزاء لأنه ما يحسن بقيمة المواساة عند المصيبه إلا من جرب”.

وكتبت أخرى: ” ياربي تقطع قلبي لمّا سمعت قصتهه.. الله يرحمه ويغفرله ويجعله بجنات النعيم وطفله يا ربي .. #وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا”.