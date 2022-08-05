محمد بن مسعود - الدمام - مناقشة تدخلات الهيئة الطبية في مجال النظافة بإب والترتيبات الخاصة بتنفيذ حملة بمديرية القفر

07 محرّم 1444هـ الموافق.05 اغسطس 2022م

عبدالخالق الجنيد

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ناقش مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب خالد غالب ، مع منسق الهيئة الطبية الدولية بالمحافظة الدكتور اسماعيل الصباحي، أوجه الدعم المقدم من الهيئة للصندوق ضمن تدخلاتها اﻹنسانية بالمحافظة في مجال الإصحاح البيئي .

واستعرض اللقاء الذي ضم نواب مدير عام الصندوق بالمحافظة لشؤون المنظمات عمر الكثيري، والشؤون الفنية خالد الاكوع، وشؤون الضبط والمخالفات أدهم أبو حليقه سبل تعزيز أعمال النظافة في عدد من المناطق التي لم تصل إليها خدمات النظافة بمديرية القفر.

وأقر اللقاء الترتيبات الخاصة بتنفيذ نظافة حملة شاملة في منطقتي رحاب والكداكد، والقرى الواقعة على الخط الرئيسي الذي يربطهما بمركز المحافظة .

وخلال اللقاء أشاد غالب بدعم الهيئة الطبية للأنشطة والبرامج التي ينفذها الصندوق على مستوى مركز المحافظة المديريات ..لافتا الى ضرورة تعزيز حملات النظافة وجهود حماية البيئة للحد من إنتشار اﻷمراض واﻷوبئة.

وأشار غالب إلى الجهود التي تبذلها الصندوق لرفع المخلفات رغم شحة الإمكانيات والتوسع العمراني ..داعيا الهيئة إلى توسيع أنشطتها الموجهة لتعزيز قدرة الصندوق لتقديم خدمات حقيقية يلمسها المجتمع المحلي .

الى نفذت قيادة صندوق النظافة بالمحافظة اليوم، نزولا ميدانيا الى مديرية القفر لتنفيذ الترتيبات الخاصة بتنفيذ حملة نظافة في المواقع المستهدفة بالمديرية بدعم من الهيئة الطبية الدولية.

واطلع المدير التنفيذي للصندوق بالمكافظة خالد غالب ، ونائبيه عمر الكثيري وأحمد الجندي، على الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الحملة خلال اﻷيام القادمة بمشاركة محلية ومجتمعية ، ومنها توفير العدد الكافي من عمال النظافة، ومعدات وإليات رفع ونقل المخلفات من الشوارع والمناطق المستهدفة الى مقلب النفايات بمركز المحافظة.