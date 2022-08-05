محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أتاحت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في الرياض والكليات التقنية عملية تأكيد القبول لمن تم قبولهم بشكل مبدئي حتى ظهر يوم الأحد القادم.
وقالت اللجنة إنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد وسيتم إلغاء من لم يقم بتأكيد القبول.
ونوهت أنه للاستعلام عن النتائج عبر الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.
ومن ثم الانتقال إلى تقديم سابق، والاطلاع على نتيجة القبول ، ومن ثم تأكيد القبول.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر آخر موعد لتأكيد رغبات القبول بجامعات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.