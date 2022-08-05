هل سيتم إتاحة استقدام العمالة من دول أخرى قريباً؟.. متحدث “الموارد البشرية” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد هل سيتم إتاحة استقدام العمالة من دول أخرى في الفترة القريبة؟.

وقال آل حماد ‘” اليوم مازالت الوزارة تسعي مع نظارائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل، وبمشيئة الله من خلال هذه المفاوضات سيكون هناك بوادر إيجابية، كما نستهدف عمالة من دول أخرى آسيوية وأفريقية”.

وأضاف ” نستهدف دول أخرى نستقطب منها العمالة المنزلية، فنتحدث عن الجانب التايلندي، والفلبيني ونتكلم عن دول مختلفة آسيوية وأفريقية سوف ترى النور قريبا وفقاً للخطة الموضوعة بشأنها”.

وتابع” أسعار الخدمات في مكاتب الاستقدام متاحة عبر منصة مساند وتخضع للعرض والطلب، كما أن لدينا خطة واضحة في معالجة شكاوي المستفيدين سواء مقيمين أو مواطنين “.