السعودية.. بدء «الاستمطار الصناعي»

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬بالعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الاستمطار‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬المرتفعات‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الطائف‭ ‬والباحة‭ ‬وعسير‭ ‬وجازان،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سواحلها؛‭ ‬استكمالاً‭ ‬لأعمال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الرياض‭ ‬والقصيم‭ ‬وحائل‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬برنامج‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬غلام،‭ ‬خلال‭ ‬متابعته‭ ‬لسير‭ ‬عمليات‭ ‬الاستمطار‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬أن‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬المعدّ‭ ‬لها،‭ ‬وأن‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ ‬والجوية‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬حسب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬ودقة‭ ‬الطلعات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬السحب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬للبرنامج‭ ‬من‭ ‬تحليل‭ ‬للبيانات‭ ‬المناخية‭ ‬الفصلية‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتحديد‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬المناسبة‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬الاستمطار‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الهاطل‭ ‬المطري‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬كافة‭.‬

الاستمطار‭ ‬على‭ ‬المرتفعات‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وذات‭ ‬العلاقة؛‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الواعدة‭ ‬والآمنة‭ ‬وذات‭ ‬كلفة‭ ‬ليست‭ ‬عالية،‭ ‬متطلعين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭ ‬لزيادة‭ ‬الهطولات‭ ‬المطرية‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المستهدفة؛‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأمطار‭ ‬وزيادة‭ ‬منسوب‭ ‬المياه،‭ ‬وأن‭ ‬يترك‭ ‬أثراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬الزراعة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬مخرجات‭ ‬قمة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر،‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬ومبادرة‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬المركز‭ ‬لتتكامل‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭.‬

زيادة‭ ‬كمية‭ ‬ونوعية‭ ‬الأمطار

وتعمل‭ ‬تقنية‭ ‬استمطار‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬ونوعية‭ ‬الأمطار‭ ‬لأنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬السحب؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استغلال‭ ‬خصائصها‭ ‬وتحفيز‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬مسبقًا،‭ ‬وتتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طائرات‭ ‬مخصصة‭ ‬لبذر‭ ‬مواد‭ ‬دقيقة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬ضرر‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬السحب‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬لإيجاد‭ ‬مصادر‭ ‬جديدة‭ ‬للمياه،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتكثيف‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي؛‭ ‬لمواجهة‭ ‬التصحر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬جاهزية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬ظواهر‭ ‬الجفاف،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬للتكيف‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬البيئي‭ ‬لزيادة‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬لتأمين‭ ‬مصادر‭ ‬مائية‭ ‬جديدة‭ ‬وزيادة‭ ‬مقدرات‭ ‬المملكة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وزيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭.‬