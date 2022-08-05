محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بينما واصل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جوية على القطاع، ضمن عملية عسكرية بدأها، الجمعة.
وأفادت مصادر، أن تقديرات إسرائيل أن التصعيد في غزة سيستمر لأيام، وفقًا لـ”العربية”.
وأضافت المصادر، أن إسرائيل تقول لا إصابات جراء الصواريخ من غزة، والصواريخ من غزة وصلت لوسط إسرائيل، حيث انطلق نحو 70 صاروخًا من غزة إلى وسط إسرائيل.
وتابعت المصادر أن وفدًا أمنيًّا مصريًّا تحرك للتهدئة في غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الإصابات بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 65 شخصًا.
وسمعت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة، في ما اعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي عددًا من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة.
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يأتي ذلك في ما استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق داخل قطاع غزة، ونشر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على حسابه في تويتر، مقاطع فيديو، توثق الغارات الجوية الجديدة التي أطلقها الجيش على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وأوضح أدرعي أن طائرة لجيش الدفاع أغارت على موقع لإطلاق قذائف صاروخية تابع لحركة الجهاد في خانيونس ودمرته.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته وكالة رويترز، أنه سيواصل الغارات على غزة، مضيفًا أن القوات الخاصة والمدفعية تستهدف مواقع الحركة في القطاع.
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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لـ 65 شخصًا بقطاع غزة.. ووفد مصري يتحرك للتهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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