اخبار دوليه – لابيد: إسرائيل ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة ولكنها لا تخشاها أيضا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يائير‭ ‬لابيد،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬معنية‭ ‬بحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تخشاها‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬جلسة‭ ‬لتقييم‭ ‬الأوضاع‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الكرياه‭ ‬بتل‭ ‬أبيب،‭ ‬قال‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭: ‬‮«‬أغار‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشاباك‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬الجعبري،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬قائدين‭ ‬للجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لابيد‭: ‬‮«‬سياسة‭ ‬هذا‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صفر‭ ‬تسامح

مع‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬نوع،‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭..‬‏التنظيمات‭ ‬‮«‬الإرهابية‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تحدد‭ ‬مجرى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭ ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬بأي‭ ‬تهديد‭ ‬على‭ ‬السكان‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬بأي‭ ‬إملاءات‭ ‬بخصوص‭ ‬أنشطة‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬أخرى‭. ‬سيتم‭ ‬اعتقال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬اعتقاله‭..‬سيتم‭ ‬الرد‭ ‬بصرامة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬محاولة‭ ‬لاستهداف‭ ‬مدنيين‭ ‬أو‭ ‬جنود‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬شن‭ ‬العملية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬حقيقية‭ ‬خرقت‭ ‬مجرى‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭..‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬معنية‭ ‬بحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تخشاها‭ ‬أيضا‭..‬‏مهما‭ ‬طال‭ ‬الزمن،‭ ‬سنزيل‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬لمواطنينا‮»‬‭.‬