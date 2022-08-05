آخر موعد لتأكيد رغبات القبول بجامعات الرياض

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المناطق_الرياض

أتاحت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في الرياض والكليات التقنية عملية تأكيد القبول لمن تم قبولهم بشكل مبدئي حتى ظهر يوم الأحد القادم.

وقالت اللجنة إنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد وسيتم إلغاء من لم يقم بتأكيد القبول.

ونوهت أنه للاستعلام عن النتائج عبر الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

ومن ثم الانتقال إلى تقديم سابق، والاطلاع على نتيجة القبول ، ومن ثم تأكيد القبول.

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Source almnatiq

