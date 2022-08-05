عاصفة ترابية تتسبب بسقوط اللوحات والأعمدة الكهربائية في تبوك (فيديو)

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تسببت العاصفة الترابية التي شهدتها تبوك اليوم بسقوط بعض لوحات الإعلانات والأعمدة الكهربائية . وذكرت مصادر لموقع “أخبار 24” أن الجهات المعنية باشرت إصلاح التلفيات الناتجة عن العاصفة الترابية، دون وقوع إصابات بشرية .

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