الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن الأماكن المتوقع استمرار هطول الأمطار عليها خلال الساعات المقلبة.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
كما تشمل: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل”.
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Source almnatiq
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