“التعاون” يُهزم أمام “الوصل” الإماراتي بثنائية وديًا

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هُزم فريق التعاون، بثنائية مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره الإماراتي الوصل، خلال معسكره بهولندا.

وتقدم التعاون بهدف بعد مرور (23) دقيقة عن طريق لاعبه توامبا، قبل أن يتعادل الوصل بهدف في الدقيقة (55) ثم سجل الهدف الثاني بالدقيقة (55).

وجاء التشكيل الأساسي للتعاون للمباراة كالتالي: مايلسون، فيصل درويش، نالدو جوميز، نواف الصبحي، سعد بالعبيد، أشرف المهديوي، ألفارو ميدان، فيلافيو سيلفا، سميحان النابت، فهد الرشيدي، تاوامبا.

وجاء تشكيل التعاون خلال الشوط الثاني كالتالي: مايلسون، طارق عبدالله، محمد زايد، معتز هوساوي، حسن كادش، عبدالله الحماد، نواف الرشودي، فيصل المطيري، سميحان النابت، حسن العمري ويعقوب الحسن.



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Source akhbaar24

