موقع شهير لخدمات السفر يقدم اعتذاره لعملائه بعد حملة مقاطعته بسبب دعمه للمثليين

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المناطق_متابعات

قدم موقع شهير لخدمات السفر والسياحة، اليوم (الجمعة)، اعتذاراً رسمياً لجميع عملائه بعد الحملة التي شنها مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعته عقب قيامه بدعم المثليين.

وأوضح الموقع أن الرسائل التي وصلت للعملاء مؤخراً عبر البريد الإلكتروني، عن طريق الخطأ، تحتوي على معلومات عن بعض الفعاليات والأحداث الخاصة بمجتمع الميم في أوروبا، مخصصة لمجموعة مختلفة من الضيوف.

وكان مغردون قد أطلقوا “هاشتاق” للمقاطعة تصدر موقع “تويتر”، داعين عملاء الموقع السياحي إلى حذف حساباتهم عليه، بالإضافة إلى حذف التطبيق الخاص بالموقع.

ودعا المغردون إلى استخدام مواقع وتطبيقات خدمات السفر والسياحة البديلة، والاعتماد عليها بدلاً من الموقع محل الهجوم، وذكر بعضهم عدداً من المواقع التي يمكن الاعتماد عليها في حجوزات السفر.

وكان الموقع الشهير أرسل رسائل بريد إلكترونية لعملائه بعنوان السفر للجميع، تشجعهم على تجربة السفر حول العالم، وجاءت الرسالة مرفقة بعلم المثليين وهو ما أثار غضب المتابعين.

وكان مغردون قد دشنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة موقع شهير لخدمات السفر والسياحة، عقب قيامه بدعم المثليين.

وأطلق مغردون “هاشتاق” للمقاطعة تصدر موقع “تويتر”، داعين عملاء الموقع السياحي إلى حذف حساباتهم عليه، بالإضافة إلى حذف التطبيق الخاص بالموقع.

ودعا المغردون إلى استخدام مواقع وتطبيقات خدمات السفر والسياحة البديلة والاعتماد عليها بدلاً من الموقع محل الهجوم، وذكر بعضهم عدداً من المواقع التي يمكن الاعتماد عليها في حجوزات السفر.

وكان الموقع الشهير أرسل رسائل بريد إلكترونية لعملائه بعنوان السفر للجميع، تشجعهم على تجربة السفر حول العالم، وجاءت الرسالة مرفقة بعلم المثليين وهو ما أثار غضب المتابعين.

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Source almnatiq

