تحدث في كل 10 ملايين حالة ولادة.. أمريكية تنجب مجموعتين من التوائم المتماثلة

︎

.



شهد مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة، حالة ولادة قيصرية نادرة لمجموعتين من التوائم المتماثلة؛ وهو الأمر الذي عادةً ما يحدث كل 10 ملايين حالة ولادة.

وأنجبت الأمريكية آشلي نيس البالغة من العمر 35 عاماً؛ وفقاً لموقع “times now news”، طفلتين وصبيين قبل نحو 12 أسبوعاً من موعد الولادة المتوقع؛ ليضافا إلى العائلة المكونة من طفلتها وابني زوجها.

وكانت نيس قد تعرضت لـ 4 حالات إجهاض قبل أن تلد التوائم الأربعة، واعتبرت أن هذه الواقعة بمثابة معجزة، بعد سنوات من الكفاح من أجل الحمل والإنجاب.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

