“قمر التربيع الأول” يزين سماء المملكة.. اليوم

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المناطق_الرياض

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن اليوم الجمعة الموافق 5 من أغسطس، هو موعد رصد قمر التربيع الأول، لشهر محرم 1444هـ، بسماء الوطن العربي والمملكة.

وأوضحت الجمعية أنها فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه، بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي.

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وأضاف: “خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس”.

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Source almnatiq

