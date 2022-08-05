

قالت السفارة السعودية في النمسا إنها تتابع ملابسات الحادث المروري التي تعرضت له عائلة سعودية، ونتج عنه وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال فيما تم تأمين عودة بقية الأسرة إلى المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في النمسا: نتابع ملابسات حادث مروري تعرضت له عائلة سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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