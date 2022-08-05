شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ديربي القصيم بين التعاون والرائد في الدوري السعودي 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة ديربي القصيم، التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ونظيره الرائد، في إطار منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة ديربي القصيم بين التعاون والرائد في الدوري السعودي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الرائد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي التعاون والرائد، في الفترة من 30-31 ديسمبر المقبل 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

في المقابل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز السابع برصيد 37 نقطة.