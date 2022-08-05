شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من ضم نجم فولفسبورج الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بات قريب للغاية من التعاقد مع نجم فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستمر العالمي في تدعيم صفوفه تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



تعاقدات النصر للموسم الجديد



وتعاقد النصر مع كل من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن إدارة نادي النصر اقتربت من التعاقد مع الدولي الأمريكي جون بروكس، خلال الموسم الجديد.

النصر يعرض 3 ملايين دولار على بروكس للتوقيع



وتابعت: "النصر في مفاوضات متقدمة للغاية مع اللاعب الأمريكي، حيث قدم له العالمي عرض مقابل 3 ملايين دولار نظير التوقيع".

وأضافت: "النصر يريد تدعيم خط دفاعه، عن طريق ضم جون بروكس، الذي سبق له وأن لعب في صفوف هيرتا برلين وفولفسبورج في الدوري الألماني، ويتواجد من غير نادي حتى الآن بعد رحيله عن فريقه".

ويستعد النصر، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الوحدة، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، في 27 أغسطس الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض.



أوسكار على رأس أولويات النصر السعودي



كما دخل نادي النصر في مفاوضات قوية مع البرازيلي البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، صانع ألعاب نادي شنغهاي الصيني، لمحاولة ضمه بالصيف الجاري.

وأكدت تقارير، أن العالمي وضع أوسكار، كخيار أول في الصيف الجاري، من أجل تعويض الأرجنتيني بيتي مارتينيز القريب من الرحيل قبل بداية الموسم الجديد.

ويعتبر أوسكار واحد من الأسماء القوية في كرة القدم، ولعب لصالح ساو باولو وإنتر ناسيونال البرازيليين، وانتقل إلى تشيلسي في صيف عام 2012، قبل أن يرحل إلى شنغهاي الصيني في عام 2017.

النصر السعودي يواصل معسكره في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد



ويخوض الفريق السعودي معسكر بالوقت الحالي في إسبانيا تحت قيادة رودي جارسيا المدير الفني، يتخلله بعض المباريات الودية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.