شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الشباب السعودي تتوجه إلى أسبانيا لملاقاة سيلتا فيجو فى بالايدوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تطير بعثة الفريق الأول للشباب اليوم متجهة إلى مدينة فيجو الأسبانية لملاقاة فريق سيلتا فيجو الأسباني، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق لمنافسات الموسم الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق يوم، 25 أغسطس من الشهر الجاري.

ويواصل نادي الشباب مبارياته الودية فى ذلك الإطار، حينما يواجه فريق سيلتا فيجو الأسباني غدًا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان نادي الشباب قد أعلن فى وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواجهة فريق سيلتا فيجو الإسباني على ملعبه أمام جماهيره فى بالايدوس.



تطلعات نادي الشباب للتحديات المقبلة فى موسم الجديد

ويمني نادي الشباب النفس فى المنافسة بقوة فى الموسم المقبل على التتويج بالألقاب والبطولات بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي فى المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الشئ الذي تراه الجماهير ليس بالأمر الجيد.

وفى إطار الإستعداد للموسم المقبل تعاقد نادي الشباب مع العديد من الصفقات فى الفترة الصيفية أبرزها التعاقد مع محمد آدم قادمًا من فريق إنتر ميامي الأمريكي وأحمد عبده مهاجم الوحدة.

إضافة لضم الحارس الكوري كيم سيونج جيو قادمًا من فريق كاشيوا ريسول الياباني ولاعب الوسط البولندي كريتشوفياك، مما رفع من آمال الجماهير فى التتويج بالألقاب فى الموسم الجديد والمنافسة بقوة على الدوري السعودي.



اللاعبون الجدد يتعاهدون على تقديم موسم مميز للشباب

وكشفت صفقات الفريق الجديدة عن طموحهم الكبير مع نادي الشباب الموسم المقبل، وأن الجميع سيلعب من أجل الفريق ويقدم كل ما لديه لإسعاد الجماهير فى الفترة المقبلة، في الوقت الذي أشاروا فيه لقوة المنافسة فى الدوري السعودي.

كما أكدت إدارة الفريق دعمها للمدرب الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق السعودي، بعدما قامت الإدارة بتلبية جميع طلباته بخصوص الصفقات الجديدة، فى إنتظار ما سيقدمه خلال مجريات الموسم الجديد.

