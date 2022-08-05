أخبار إيجابية حول أسعار العمالة المنزلية خلال أيام

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سعي الوزارة مع نظرائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل في ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.
أكد متحدث الموارد البشرية، أن هناك أخبار إيجابية حول تحديد سقف أعلى لتكاليف أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة، وبوادر إيجابية لإعادة إرسال العمالة الفلبينية.
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