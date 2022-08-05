” شغف ” الأسرع في مسائية فئة الجذاع بمهرجان وليِّ العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انتزعت المطية “شغف” لـ عبدالعزيز بن معلاء السهلي، لقبَ الأسرع بعد فوزها بالمركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة جذاع بكار، بتوقيت 8:06.434 دقائق، ضمنَ الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهد للهجن 2022.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الثمانية الأخرى كالتالي: “كحل” لـ علي بن سعيد العويسي، “زعفران” لـ سهيل الرملي العامري، “حطاب” لـ موسى بن عبدالرحمن الشلوي، “الظبي” لـ عبدالعزيز بن معلاء السهلي، “بدران” لـ ناصر بن سعود العجمي، “الشاهينيه” لـ راشد بن عساف العجمي، وأخيراً “شاهين” لـ سالم بن طالب المري.
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